‘Nederlandse mensensmokkelaar gepakt in Thailand’

De 68-jarige Jacob Jan S. zou zich ook nog schuldig hebben gemaakt aan het smokkelen van mensen en belastingfraude tussen 1997 en 2000. Samen met anderen had hij volgens de berichten 11 vrouwen gedwongen in de prostitutie te werken, Braziliaanse vrouwen vanuit Nederland naar een ander land gesmokkeld en vijf andere vrouwen juist illegaal Nederland binnengehaald.

Afgelopen zondag werd hij opgepakt, meldden Thaise media op basis van een persconferentie van Surachet Hakpal. De baas van de immigratiedienst van Thailand vertelde dat de man al vijf jaar zijn visum niet had verlengd.

Hij werd opgepakt in een huis in kustplaatsje Pattaya, een populair oord bij vakantiegangers en Nederlanders die emigreren naar het Zuidoost-Aziatische land. Interpol zou hebben verzocht voor hulp bij de aanhouding. Bij S. werden 14.000 euro en 8000 dollar in contanten aangetroffen. Ook op de bankrekening met daarop bijna 6 ton werd beslag gelegd.

