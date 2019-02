Ziekenhuispatiënt last rookpauze in met mes nog in rug

De 34-jarige Vladimir gaf zijn rookmissie pas op toen hem duidelijk werd gemaakt dat hij zijn leven riskeerde. „U staat op het punt te sterven”, aldus de verpleging. Dat schrijft de Daily Mail.

Een verpleegkundige filmde de bizarre voorgenomen ’rookpauze’ in het Zelenodolsk District Hospital.

De man raakte gewond tijdens een ’dronken matpartij’, waarover geen verdere details bekend zijn. Daarbij werd de man gestoken in zijn rug. Het mes stak er zo diep in dat alleen het heft nog zichtbaar was.

Terwijl het ziekenhuispersoneel hem behandelde, kreeg hij ineens trek in een sigaret en begon aan zijn wandeling naar buiten.

De man liep door de gangen toen het verplegend personeel hem probeerde tegen te houden. „Vladimir, hoe ver ga je? Het is winter buiten. Kom terug. We geven je één injectie en dan mag je naar huis”, probeert de verpleegkundige hem te overtuigen.

Volgens een woordvoerder is het mes uiteindelijk operatief uit de rug van de man verwijderd. De toestand van Vladimir zou ’stabiel’ zijn.