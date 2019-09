Aanhouding voor granaat Amsterdamse moskeebestuurder

Moskeebestuurder Ali Bouakili werd al eerder bedreigd omdat hij niet wilde dat er in de Amsterdamse Nasr-moskee een dodengebed zou worden uitgesproken voor een gesneuvelde Syriëgangster en haar kind. Het ging om Sarah L., de zus van oud-Hofstadgroeplid en jongerenwerker Bilal L. Er circuleerde een dreigvideo waarop de naam van Bouakili was te zien met een kalasjnikov, een handgranaat en de kreet ’qadimoen’, ’we komen eraan’.

De familie L. had de moskee in december gevraagd om het gebed te mogen uitspreken voor de gesneuvelde Sarah. Het bestuur weigerde echter omdat de moskee zichzelf daarmee in de schijnwerpers van de opsporingsdiensten zou plaatsen.

Bekijk ook: Moskeewoordvoerder met dood bedreigd in video met kogels

’Respect voor martelaren’

De eerdere dreigvideo was voorzien van een tekst: ’Terwijl onze broeders en zusters worden afgeslacht in Hajin, Syrië, is het minste wat we in Nederland kunnen doen een beetje respect opbrengen voor onze martelaren, voor onze zuster Sarah Umm Khawla en haar dochtertje Khawla. Het minste wat we kunnen doen is salaat al ghaib (het dodengebed, red.) verrichten, maar dat recht is de moslims ontnomen door het moskeebestuur. Wat heeft ze misdaan? Met welk recht is het gebed geweigerd?’

Eerder circuleerde er al een Facebook-post rond waarin veel woede doorklinkt over het weigeren van het gebed. Daarin stond: ’Een verzoek tot het verrichten van het dodengebed voor deze zuster is geweigerd omdat zij vrezen in de spotlight te komen van politie en veiligheidsdiensten. (...) Treur om jezelf oh besturen van Nederlandse moskeeën. Treur om jezelf want bij Allah jullie hart is dood. Jullie mannelijkheid is dood.’

Bekijk ook: Granaat aan brievenbus eerder bedreigde moskeebestuurder