’Man moordt zijn gezin uit, uit schaamte voor vreselijk geheim’

Alan Hawe (40) doodde zijn 39-jarige vrouw Clodagh en hun zoons van 13, 11 en 6 jaar. Daarna pleegde hij zelfmoord. Volgens de familie van Clodagh was Alan ’duivels’. Gesprekken over een eventuele depressie beëindigde Alan altijd, zo stelt de familie van Clodagh.

Clodaghs moeder Mary Coll en haar zus Jacqueline Connolly stellen dat Alan Hawe eerst zijn vrouw en oudste zoon vermoordde, zodat zij niet het gevecht met hem aan konden gaan.

Pornografie

Ms Connolly zegt in gesprek met Claire Byrne Live, een presentatrice van de Schotse zender RTÉ: „Hij keek naar pornografie op de laptop van zijn werk. Hij nam die laptop nooit mee naar huis.”

Ze gaat verder: „We weten nu dat hij waarschijnlijk masturbeerde op school.” Ook stelt de familie van Clodagh dat Alan de ondergoed van zijn vrouw droeg. „Clodagh zou dit nooit achter hem gezocht hebben.”

’Makkelijker’

In een vijf pagina’s tellende brief zou Alan hebben gesteld dat het voor zijn familieleden makkelijker was om dood te zijn dan te leven met de waarheid over hun vader en echtgenoot.

De avond voor het gruwelijke gezinsdrama was de familie nog op visite bij Mary Coll: „Toen ik de volgende ochtend niet van Clodagh had gehoord, wist ik dat er iets niet goed zat. Toen ik naar het huis reed en zag dat de gordijnen dicht waren en beide auto’s nog geparkeerd waren, wist ik dat er iets ernstigs aan de hand moest zijn.”

Mevrouw Coll had een sleutel van het huis en rende naar de achterdeur: „Ik zag een briefje op de deur hangen. Er stond op: ’Kom niet binnen, bel de politie’. Ik herkende het handschrift van Alan.

Coll heeft na het lezen van het briefje een buurvrouw het noodnummer laten bellen. Na de begrafenis heeft de familie van Clodagh de zaak laten onderzoeken.