Dienstplicht van stal kost 15 miljard

Die had een reactie gevraagd op uitspraken van commandant der strijdkrachten Rob Bauer, die zei dat de politiek moet nadenken over het oplossen van (toekomstig) personeelstekort bij de krijgsmacht. Het opnieuw activeren van de dienstplicht zou een van de opties zijn om over na te denken, al zei hij erbij dat hem dat niet per se een aantrekkelijke optie leek.

Bijleveld denkt er ook zo over. „Ik benadruk dat voormelde activering van de opkomstplicht niet aan de orde is.”

Officieel is in Nederland de dienstplicht nooit afgeschaft. Onlangs werd zelfs de wet zo aangepast dat de dienstplicht voortaan ook voor vrouwen geldt. Wel is in 1997 de opkomstplicht opgeschort.

Herinvoeren van de opkomstplicht zou volgens een grove schatting van Defensie jaarlijks 70 miljoen euro kosten om duizend jongeren op te roepen en een basisopleiding te geven. Het eerste jaar zouden de kosten hoger uitvallen door investeringen in vastgoed, extra materieel, wapens en munitie. In 2019 zijn er 211.820 18-jarigen, zowel mannen als vrouwen.

Het aantal jongeren dat werkelijk zou kunnen worden opgeroepen moet naar beneden worden bijgesteld, schrijft Bijleveld, omdat alleen jongeren met een Nederlands paspoort kunnen worden opgeroepen. Het aannemen van personeel zonder Nederlands paspoort - een andere optie die die admiraal Bauer had geschetst - is echter niet aan de orde. Toch staat het ministerie van Defensie met z’n werving van personeel voor grote uitdagingen. Er staan momenteel zo’n vijfduizend vacatures open.