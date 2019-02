ADO-hooligans slaan weer toe, dit keer in Doetinchem

De Doetinchemse club wilde volgens De Gelderlander geen commentaar geven op het incident. Het is dan ook nog niet duidelijk of De Graafschap maatregelen neemt tegen de hooligans.

Harde kern

Op het doek dat aan de tribunes werd gehangen stond de tekst ’KK in je maag’, wat vertaald kan worden als ’kanker in je maag’. De doeken werden ondertekend met ’Gr. uit FCDH’. FCDH is de naam van de supportersgroep die wordt geschaard onder de harde kern van ADO Den Haag.

Voor beide clubs staat er vrijdag tijdens de wedstrijd veel op het spel. Zo strijdt De Graafschap voor lijfsbehoud in de eredivisie en staat de club op de zeventiende plek. Ook ADO Den Haag is op de twaalfde plaats nog lang niet veilig. De spelers uit Den Haag hebben slechts zes punten meer dan de Doetinchemmers.