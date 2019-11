Vermist Kind Alert voor Goiia (13)

Op de Laakkade zeiden de twee tieners elkaar gedag waarna ze allebei een andere kant uitgingen. Van Goiia werd daarna niets meer vernomen.

Signalement

Ten tijde van haar vermissing droeg de scholier een knalroze Adidas tas, zwarte skinny jeans, een zwart strak shirt, lichtroze korte gewatteerde jas. Goiia heeft donkerblond haar dat ze meestal los draagt. Ze reed op een zwarte omafiets met voorop een rek.

Een Vermist Kind Alert wordt zo’n twintig keer per jaar verstuurd en is onderdeel van het Amber Alert-systeem. Bij de eerstgenoemde wordt echter geen sms-bom uitgestuurd, maar is wel sprake van een ’urgente vermissing’.