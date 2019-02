Peiling: fors verlies coalitie in Eerste Kamer

Vooral CDA en D66 krijgen het moeilijk. De partij van Buma verliest in de peiling vijf zetels en D66 zakt met vier. De VVD blijft stabiel op twaalf zetels (-1) en de ChristenUnie krijgt er juist een zetel bij.

Winnaars

Forum voor Democratie is nog niet vertegenwoordigd in de senaat en komt volgens deze peiling in één klap met acht zetels binnen. Ook GroenLinks lijkt het goed te gaan doen met een groei van vijf zetels. De milieupartij zou daarmee uitkomen op negen zetels.

Andere linkse partijen staan in de rode cijfers: SP zakt van negen naar vijf zetels en de PvdA van acht naar vijf.

De PVV lijkt vooralsnog weinig last te hebben van Forum voor Democratie. Wel zou de partij van Wilders een zetel moeten inleveren.

Gedoogsteun

Als de coalitie haar meerderheid verliest in de Eerste Kamer (75 zetels) moet het kabinet steun zoeken voor plannen bij de oppositie. PVV en SP hebben al aangegeven geen gedoogsteun te willen bieden.

De leden van de Eerste Kamer worden indirect gekozen door de burger. In maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. De provinciale politici mogen op 27 mei stemmen voor de senaat.

