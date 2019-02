Cel voor verhandelen meisje op parkeerplaats

Arjan B. leerde haar kennen via een chatsite. Een getuige die het duo in juli vorig jaar op een parkeerplaats in het Drentse Ruinerwold zag, lichtte de politie in. B. werkte als sociotherapeut in tbs-kliniek Hoeve Boschoord. Voor een van de oud-cliënten regelde hij een afspraak met haar. Een tbs’er stuurde hij foto’s van haar blote borsten.

Hij had ook 836 kinderpornografische foto’s en filmpjes van haar. Deze foto’s stuurde hij naar potentiële klanten. B. is veroordeeld voor mensenhandel, het plegen van ontucht en bezit van kinderporno. De man werkt niet meer in de kliniek sinds de aanhouding afgelopen zomer.

Kwetsbaar meisje

Het slachtoffer is een beschadigd meisje. Ze heeft eerder in een kliniek gezeten, net als na de aanhouding van B. Ze staat niet achter de vervolging van B., zei ze op de zitting twee weken geleden.

Dat het meisje instemde met de seks doet niets af aan de feiten, vindt de rechtbank. De wetgever beschermt minderjarigen, ook tegen zichzelf. De man maakte misbruik van een kwetsbaar en jong meisje, met wie de jeugdzorg intensieve bemoeienis heeft. Gezien zijn werk als sociotherapeut mocht worden verwacht dat hij haar in bescherming zou nemen, vindt de rechtbank. Tegen B. was 5 jaar cel geëist.