Van kindermisbruik verdachte man (72) opgepakt

De man werd vorige week op Schiphol opgepakt. Op zijn telefoon werd kinderporno gevonden. Bij de man thuis werd nog meer kinderporno gevonden op gegevensdragers. Inmiddels is hij voorgeleid en voor 14 dagen langer vastgezet.

De 72-jarige man wordt verdacht van het invoeren van dieren- en kinderporno en het misbruiken van kinderen in Nepal. In dat land werd hij in de gaten gehouden door lokale partners van hulporganisatie Terre des Hommes. Die tipten de Nederlandse politie toen de man weer terugreisde.

De man is zeker niet de eerste Nederlander die wordt betrapt op kindermisbruik in Nepal. Het afgelopen jaar werden Piet Hein van T., een bekende kinderpsychiater uit Makkinga, en Henk K. (75) veroordeeld in het Aziatische land voor het misbruiken van jonge jongens.

De Telegraaf sprak met één van de slachtoffers van Van T., die vertelde over het jarenlange misbruik. Uiteindelijk werd Van T. op heterdaad betrapt, net als K.

