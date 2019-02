Roodharige terrorist Thijs Belmonte in strijdgebied gedood

De ’uitreiziger’ was ooit te zien op een publieke onthoofdingsvideo.

De Rotterdammer was één van de ruim 300 Nederlandse uitreizigers naar Syrië en prominent IS-strijder, aldus de NRC die schrijft dat het bericht van zijn dood bevestigd is.

Belmonte is is één van de bekendere Syriëgangers. Hij reisde al in 2013 op 24-jarige leeftijd naar het oorlogsgebied. De Rotterdammer bekeerde zich in 2005 tot de islam.

Het Openbaar Ministerie heeft Belmonte gedagvaard om terecht te staan voor deelname aan een terroristische organisatie. Hij stond op de nationale terroristenlijst.

Familie van Thijs wil volgens NRC niet reageren. Eerder bevestigde de vader van Thijs wel dat zijn zoon in Syrië zat.

Thijs Belmonte kwam in 2013 in het nieuws toen een foto van hem opdook. Daarop poseerde hij in een stoel met camouflagekleding en een AK-47-machinegeweer. De Rotterdammer zou toen in Aleppo wonen. Belmonte sprak vloeiend Arabisch en kon de Koran deels reciteren.

Zijn hoogzwangere vrouw voegde zich later ook bij hem in Syrië. In het oorlogsgebied luisterde hij naar de naam Anwar.