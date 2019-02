Klaas Otto blijft voorlopig in de cel

Otto, oprichter van de motorclub No Surrender, werd oktober vorig jaar veroordeeld tot zes jaar cel voor zware mishandeling, bedreiging, afpersing en witwassen van 1,3 miljoen euro. Zowel hij als het Openbaar Ministerie ging in beroep. Het OM had een celstraf van tien jaar geëist.

De advocaat van Otto had om schorsing van de hechtenis gevraagd omdat de 51-jarige Brabander nu al in totaal ruim 25 maanden in voorlopige hechtenis zit.

