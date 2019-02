Cyberchef Rusland krijgt 22 jaar om verraad

Ⓒ AP

MOSKOU - Een oud-medewerker van de Russische geheime dienst FSB moet 22 jaar de gevangenis in. Sergej Michailov is schuldig bevonden aan verraad. Een voormalig manager van cyberbeveiliger Kaspersky, Roeslan Stojanov, werd veroordeeld tot 14 jaar celstraf. Het geheime proces werd gehouden bij een militaire rechtbank in Moskou.