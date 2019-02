Brug in Zutphen niet meer dicht, veel verkeershinder

Wat er precies aan de hand is met de brug is nog niet duidelijk. Technici en monteurs zijn onderweg, aldus de gemeente. Zeker is dat het probleem niet snel opgelost kan worden. Verkeer wordt daarom ruim voor Zutphen al naar omleidingsroutes gedirigeerd.

De oude IJsselbrug bestaat uit een vaste boogbrug en een hefbrug die scheepvaart op de IJssel doorlaat. De 345 meter lange brug werd in 1865 in gebruik genomen. In de Tweede Wereldoorlog is de brug tweemaal opgeblazen. Eenmaal door het Nederlandse leger in 1940 en eenmaal door het terugtrekkende Duitse leger in 1945.