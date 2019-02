’Honderd miljoen aan Braziliaans smeergeld liep via Nederland’

De FIOD doorzocht dinsdagmorgen zes panden en woonhuizen en arresteerde een 48-jarige man uit de buurt van Leiden, die verdacht wordt van betrokkenheid bij de fraude. Dit bevestigt woordvoerder Adriaan Ros van de opsporingsdienst. De zegsman wil niet zeggen of de verdachte een Nederlands of een Braziliaans paspoort heeft, omdat het onderzoek nog in volle gang is. „We sluiten niet uit dat er nog meer verdachten worden aangehouden”, aldus Ros.

Volgens de FIOD faciliteerden Nederlandse vennootschappen op grote schaal de betaling van steekpenningen aan ambtenaren en politieke partijen in Brazilië door het Braziliaanse bouwbedrijf Odebrecht. Minimaal 100 miljoen euro stroomde op deze manier door het Nederlandse financiële stelsel. Om de betalingen te verhullen werden structuren met Nederlandse bedrijven opgezet. Daarnaast werden valse contracten en facturen opgesteld om de geldstromen een legaal tintje te geven. De actie van de FIOD komt voort uit een omvangrijk onderzoek naar de smeergeldpraktijken van Odebrecht door de Braziliaanse autoriteiten. Daarnaast was er een melding van een Nederlandse bank van ongebruikelijke transacties en plaatste de Belastingdienst vraagtekens bij de opgezette structuren met Nederlandse bedrijven.

Omkoping ambtsdragers

Het Braziliaanse Odebrecht kocht afgelopen jaren op grote schaal ambtsdragers om, en sleepte op die manier lucratieve bouwopdrachten binnen. Zo zou de voormalige burgemeester van Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ruim 4 miljoen euro aan steekpenningen hebben ontvangen van Odebrecht, in ruil voor bouwopdrachten aan de metro en vier olympische stadions. Daarnaast kreeg hij nog een paar miljoen om de campagne van zijn opvolger te bekostigen.

Odebrecht, grootste aannemer van Zuid-Amerika, moest in 2017 vanwege de corruptiepraktijken in totaal 3,5 miljard dollar overmaken aan de Braziliaanse, Zwitserse en Amerikaanse justitie, voor het betalen van 788 miljoen dollar aan smeergeld. Odebrecht werkte ook veel samen met SBM Offshore uit Schiedam.

