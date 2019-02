25 herdershonden in beslag genomen in Zeeland

De eigenaar van de honden fokte de dieren, maar hield de exemplaren die hij niet verkocht kreeg. Uiteindelijk bleef de man met steeds meer honden zitten, waar hij houten hokken voor in elkaar knutselde. Het hout was volgens de Dierenbescherming niet onderhouden en de hokken waren zwaar vervuild. Daarnaast ontbrak het aan ventilatie of frisse lucht in de verblijven.

Ⓒ DIERENBESCHERMING

Ⓒ DIERENBESCHERMING

De Dierenbescherming laat weten dat een deel van de honden ’min of meer gezond’ is. Enkele van hen vertonen gezondheidsproblemen of hebben last van het ‘kennelsyndroom’. Dit is de benaming voor honden die slecht gesocialiseerd zijn en bang reageren. Die honden kunnen slecht omgaan met de buitenwereld.

De eigenaar van de honden kreeg al eerder een waarschuwing. Wat er met de honden gaat gebeuren is aan de rechter om te besluiten.