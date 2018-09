OM kan proces tegen Naoufal F. doorzetten

F. - bijnaam ’Noffel’ - werd begin dit jaar opgepakt in Dublin en zit in afwachting van zijn rechtszaak gevangen in de extra beveiligde inrichting in Vught. Het OM verdenkt hem van witwassen en paspoortfraude, maar ziet hem vooral als de man achter de mislukte moordaanslag op Peter R. in Diemen in 2015.

De vijf daders van die liquidatiepoging kregen in juli straffen opgelegd tot twintig jaar cel. Op hun versleutelde telefoons werden sporen aangetroffen die volgens het OM leidden naar F. Justitie kreeg inzicht in de communicatie nadat in Canada geplaatste servers van de Nederlandse provider Ennetcom uit de lucht waren gehaald en politie en justitie een kopie van de gegevens hadden gekregen.

In weerwil van de regels die daarbij volgens Weski zijn overtreden, is de afgelopen maanden vanuit de data meer bewijs over de rol van F. bij de liquidatiepoging verzameld, aldus de officier van justitie. Zo zouden versleutelde berichten van de daders over de moordaanslag op R. naar e-mailadressen zijn gestuurd, die waren gekoppeld aan speciale PGP-telefoons (Pretty Good Privacy). F. had die in zijn bezit toen hij in Ierland werd aangehouden.

De nieuwe aanwijzingen steken volgens de officier van justitie „in toenemende mate schril af” bij de stilzwijgende houding van F. Die liet dinsdag in de rechtszaal alleen het einde van de zitting kort van zich horen. Zijn proces gaat 27 oktober verder. Tot die tijd blijft hij in voorarrest in de EBI. Het OM streeft naar een inhoudelijke behandeling van de zaak in maart volgend jaar.