Nederland breidt belang Air France KLM uit

„Om het publieke belang van Nederland te kunnen waarborgen, is de Staat aandeelhouder geworden in Air France KLM. We hebben de laatste tijd aandelen verworven en hebben nu 12,86 procent in bezit”, aldus minister Hoekstra. „De intentie is dat aantal uit te breiden tot een niveau dat gelijkwaardig is met de Fransen.”

De staat bezit nu circa vijf procent van KLM, een dochteronderneming van Air France KLM. Daardoor heeft Den Haag maar de facto weinig tot niets te zeggen over de luchtvaartgroep. Met een belang in de holding Air France KLM wordt de Nederlandse invloed verzekerd. De Franse staat heeft daar al een belang in en kan daardoor meer zeggen over de bedrijfsvoering dan Nederland.

Dit zorgt al jaren voor veel frustratie in Nederland, vooral omdat KLM veel beter draait dan Air France.

Rel rond Elbers

Het viel op dat minister Hoekstra en zijn collega Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) onlangs een stevig gesprek hadden met topman Ben Smith van het luchtvaartconcern. Er was twijfel ontstaan over de positie van KLM-topman Pieter Elbers, die mogelijk zijn contract niet kreeg verlengd.

Dat gebeurde uiteindelijk toch. Wel kreeg Smith een dikke vinger in de pap bij KLM, omdat hij tot de Raad van Commissarissen toetreedt. Met de aandelenkoop hoopt het kabinet toekomstige nare verrassingen te voorkomen.

