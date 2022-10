Premium Het beste van De Telegraaf

’Het doet toch heel veel met me’ Gert Kuiper, broer van vermoorde IKON-journalist: ’Als het moet ga ik naar rechtszaak in El Salvador’

Door Jan Westera Kopieer naar clipboard

Jan Kuiper de broer van Gert, Koos Koster, Joop Willemsen en Hans ter Laag (vlnr) op een foto vlak na een verhoor op een politiebureau in 1982. Enkele dagen later, op 17 maart, werden de Nederlandse journalisten vermoord door het Salvadoraanse leger. Ⓒ IKON

In El Salvador zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag twee verdachten opgepakt van de moord op vier Nederlandse IKON-journalisten in 1982. Een van de vier verslaggevers was Assenaar Jan Kuiper, Gert zijn toen 39-jarige broer. Ook Koos Koster uit Winschoten was een van de slachtoffers. Ze werden net als Joop Willemsen en Hans ter Laag doodgeschoten door militairen in El Salvador.