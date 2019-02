Het ’mirakel’ van Moerdijk

Moerdijk (Spieringkruiersdurp) is klaar voor carnaval: v.l.n.r. adjudant Friep, Jos, miss Linda, prins Cor, Sander en nar André. Ⓒ Rias Immink

Moerdijk - De carnavalsgrens – komend weekend barst het feest weer los – ligt bij Moerdijk, net over de grens in Brabant. Maar ook boven de rivieren is het bal. Bijvoorbeeld in Oldenzaal, Noordwijkerhout, Kloosterburen, Groenlo, Zwaag en andere zotteneilandjes boven Brabant en Limburg.