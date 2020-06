Burgemeester Minneapolis voor joelend volksgericht

Frey werd twee jaar verkozen met een verkiezingsprogramma, dat onder meer voorzag in een verbetering van de relatie tussen de politie en de gemeenschap. De demonstranten kwamen nu verhaal halen. „Het is een ja of nee”, werd de Democratische Frey verder onder druk gezet door de demonstranten.

Het werd een ’nee’. „Ik steun de volledige afschaffing van de politie niet”, liet de jonge burgemeester weten aan de menigte. Die scandeerde daarop ’Schaam je!’ en ’Ga naar huis!’. Dat laatste deed hij niet; hij bleef nog drie kwartier aanwezig bij het protest, onder meer om met de aanwezigen en journalisten te praten, zo zei hij zondag.

Law & order

De leus ’Defund the police’ klinkt regelmatig bij de protesten tegen racisme in de VS. Extremere demonstranten zouden zeker graag zien dat de politie volledig wordt afgeschaft, maar anderen bedoelen ermee dat gemeentelijke begrotingen evenwichtiger zouden moeten zijn en meer gericht op het steunen van de gemeenschap in plaats van alleen law & order te bewaken.