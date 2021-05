Auto’s van gevangenispersoneel Rotterdam in brand gezet

Premium Binnenland

Wie was de tot levenslang veroordeelde Loi Wah C.?

In het jaar dat het Nederlands elftal Europees kampioen werd in Duitsland legde het Openbaar Ministerie Rotterdam voor de tweede keer levenslang op sinds de Tweede Wereldoorlog. In 1988 kreeg Loi Wah C. de ultieme, toen zeldzame sanctie opgelegd. Voor een gruwelijk misdrijf.