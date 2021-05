Indiase variant dreigt Engelse versoepelingen te vertragen

De regering stelde begin dit jaar een nieuwe lockdown in en is inmiddels bezig die stapsgewijs af te bouwen. Premier Boris Johnson had gehoopt de laatste stap te zetten op 21 juni. Dan zouden alle beperkingen op sociale contacten in Engeland moeten vervallen.

De autoriteiten maken zich echter grote zorgen over de nieuwe Indiase variant van het virus. „We hebben daar ruim 1300 gevallen van gezien. Het wordt de dominante virusvariant in delen van het land, zoals in Bolton en Blackburn”, zei minister Hancock. De variant kan zich volgens de minister enorm snel verspreiden onder ongevaccineerde mensen.

Gevolgen voor versoepelingen

Premier Johnson had afgelopen week al gewaarschuwd dat de Indiase variant gevolgen kan hebben voor zijn plannen om de lockdown te schrappen. Wat voor maatregelen precies nodig zijn, hangt volgens hem af van hoe besmettelijk de variant precies is. Er wordt ondertussen ook onderzocht hoe effectief vaccins zijn tegen de Indiase mutant.

Johnson kondigde ook aan 50-plussers en kwetsbare groepen sneller te willen vaccineren vanwege de zorgen over de Indiase variant. Zij krijgen volgens de BBC straks al na acht weken een tweede vaccindosis, terwijl voorheen een wachttijd gold van twaalf weken.

Het Verenigd Koninkrijk behoort internationaal nu al tot de koplopers op vaccinatiegebied. De meeste Britse volwassenen hebben al een eerste prik gehad en meer dan 36 procent is zelfs al volledig gevaccineerd. Minister Hancock zei dat de eerste onderzoeksresultaten doen vermoeden dat vaccins werken tegen de Indiase variant.

„We zijn verwikkeld in een race tussen ons vaccinatieprogramma en het virus”, zei de bewindsman bij Sky. „En het virus kan dankzij deze nieuwe variant meer tempo maken.”