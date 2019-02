Tot 6 jaar geëist tegen verdachten xtc-huis

Ⓒ Hollandse Hoogte

Eindhoven - Justitie heeft gevangenisstraffen van 30 maanden tot zes jaar geëist tegen vier verdachten die betrokken zouden zijn geweest bij een in juli 2017 opgerold xtc-pand in Eindhoven. In het pand trof de politie 130 kilo MDMA aan met een straatwaarde van bijna 4 miljoen euro. In een gehuurde box vond de politie bovendien geladen vuurwapens en tassen vol munitie.