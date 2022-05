Grote brand bij tuinbouwbedrijf in Grubbenvorst

De brandweer roept mensen in de omgeving op uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten. Een meetploeg is opgeroepen om na te gaan of de rook te veel gevaarlijke stoffen verspreidt.

Volgens de brandweer gaat het om het bedrijf BVB Overveen, dat producten en diensten levert aan de tuinbouwsector. In een grote loods staan substraat voor potgrond en transportbanden in lichterlaaie. De brand in het bedrijf aan de Californischeweg brak rond 15.30 uur door nog onbekende oorzaak uit. Niemand raakte gewond, aldus de woordvoerder van de brandweer.

De brand woedt volgens hem in de meest noordelijk gelegen hal van het bedrijf. De brandweer probeert overslaan van het vuur naar andere bedrijfshallen te voorkomen. Daartoe zijn onder meer vier waterwagens ingezet.

De rook is tot in de verre omtrek zichtbaar. Dat leidde ertoe dat de Brabantse brandweer uitrukte na meldingen over een grote natuurbrand in Liessel. Eenmaal ter plaatse konden de brandweerlieden geen vlammen vinden. Toen bleek dat mensen alarm hadden geslagen bij het zien van de grote rookpluim in de verte, die echter uit het Limburgse Grubbenvorst kwam. De Brabantse brandweer is daarop weer huiswaarts gegaan.