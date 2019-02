Mogelijk verband aanslagen in Nice en Berlijn

Anis Amri. Ⓒ EPA

BERLIJN - Er bestaat wellicht een verband tussen de aanslagen op de boulevard van Nice en de kerstmarkt in Berlijn. De Tunesiër Bilal Ben Ammar, een vriend van de terrorist Anis Amri die in december 2016 met een vrachtwagen twaalf bezoekers doodreed in de Duitse hoofdstad, was mogelijk aan de Franse zuidkust toen een islamitische extremist op de nationale feestdag inreed op wandelaars. Dat kostte 86 mensen het leven.