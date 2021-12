Eerste grijze opvangzeehondje van dit seizoen is uit zijn lijden verlost

Het jonge dier was volkomen lusteloos en had zwarte ontlasting, wat wijst op inwendige bloedingen. Bovendien was hij onderkoeld, hoewel hij al een dag onder de warmtelamp lag. Al met al was de conclusie dat het dier te ziek was en daarom is besloten hem niet langer te laten lijden. De dierenarts heeft het grijze zeehondje in laten slapen.

Het dier was gevonden op het strand bij Paal 9 en door de dierverzorgers van Ecomare meegenomen, omdat het een dikke bult in zijn nek had, verwondingen vertoonde en te mager was.

Eerder was hij al gesignaleerd op Vlieland. Daar hadden de zeehondenwachters van de opvang in Pieterburen hem met groene verf gemarkeerd, omdat ze hem in de gaten wilden houden. Opvang was toen echter nog niet nodig.