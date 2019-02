’Dikke, kale man lokt meisje (11) in bus’

De politie bevestigt dat een man in een blauw busje het meisje lastigviel op de Ginnekenweg. Dat gebeurde tegenover de bakker, schrijft Omroep Brabant. Het zou gaan om een onverzorgde, dikke, kale man in een zwart pak.

In een buurtapp wordt het incident gedeeld. Daar wordt beschreven dat de man probeerde het 11-jarige meisje in zijn bus te lokken. Na het voorval vertelde het meisje aan haar ouders wat er gebeurd was.

Scholen op de hoogte

De politie heeft inmiddels een onderzoek ingesteld en de buurt doorzocht. Ook zijn scholen in de omgeving ingelicht. Volgens een woordvoerder van de politie heeft de man mogelijk ook andere meisjes aangesproken.