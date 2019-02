Rechercheurs zoeken in het huis van het slachtoffer naar sporen. Ⓒ Persbureau Meter

Drouwenerveen - Het slachtoffer van de overval in Drouwenerveen die op gewelddadige wijze is bewerkt met een boor, blijkt de eigenaar van een bedrijf met een eigen cryptocurrency, dat wereldwijd opereert. De overval is uniek, zegt de in cryptozaken gespecialiseerde advocaat Peter Plasman.