Grote brand in bedrijfspand Schiedam

SCHIEDAM - In Schiedam woedt een grote brand aan de Nieuw-Mathenesserstraat. Het brandt in een blok van vier bedrijven en meerdere bedrijven daar zijn door het vuur getroffen. De meubelzaak waar de brand uitbrak is volgens de woordvoerder van de veiligheidsregio niet meer te redden. Het dak is ingestort.