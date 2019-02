Om eist vijf jaar cel tegen Siem B.

Ⓒ Martin Mooij/Petra Urban

ALKMAAR - De 20-jarige Siem B. uit Oudesluis moet wat het Openbaar Ministerie (OM) betreft vijf jaar de gevangenis in voor het veroorzaken van een fatale autocrash in Anna Paulowna, waarbij op 1 september afgelopen jaar drie tieners van 15 en 16 jaar om het leven kwamen. Ook eiste de officier van justitie voor de rechtbank in Alkmaar een rijverbod voor vijf jaar.