Pakistan claimt neerhalen Indiase vliegtuigen

De acties komen een dag nadat Indiase gevechtsvliegtuigen voor het eerst sinds een oorlog in 1971 een aanval uitvoerden in Pakistan. Die was gericht tegen militanten van Jaish-e-Mohammed, een groepering die op 14 februari een zelfmoordaanslag pleegde in Kasjmir, waarbij zeker veertig Indiase paramilitairen werden gedood. De spanningen tussen beide landen zijn sindsdien dramatisch gestegen.

Een van de neergeschoten vliegtuigen kwam volgens het ministerie neer aan de Indiase kant van Kashmir, terwijl de tweede neerstortte op Pakistaans grondgebied, voegde hij eraan toe.