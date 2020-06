Prinsjesdag dit jaar sober: ’We proberen ziel te behouden’

De voorzitter van de Eerste Kamer, Jan Anthonie Bruijn, bij de nieuwe locatie van de troonrede: de Grote Kerk. Prinsjesdag moet verhuizen, want de De Ridderzaal is dit jaar te klein vanwege het coronavirus. Ⓒ SERGE LIGTENBERG

Prinsjesdag wordt dit jaar helemaal anders. Met het oog op het coronavirus worden de festiviteiten tot een minimum beperkt. Voorzitter van de Eerste Kamer Jan Anthonie Bruijn (62) heeft zich alvast over de locatie van de troonrede gebogen. Het wordt niet de Ridderzaal maar de veel ruimere Grote Kerk in Den Haag. En de tronen verhuizen mee. „Prinsjesdag wordt soberder, maar we proberen zoveel mogelijk van de ziel in stand te houden.”