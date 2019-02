Kim Ryen-hui blijft hopen op vrede. Ⓒ Eigen foto

Seoul - Er is waarschijnlijk niemand die meer hoopt op vrede dan Kim Ryen-hui (49). Haar naaimachine verkocht ze vorig jaar al, ze was er heilig van overtuigd dat ze eindelijk terug mocht naar Noord-Korea. Nu brengt de Noord-Koreaanse naaister haar tijd in Seoul door met demonstreren en het geven van interviews.