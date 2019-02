Naar Thailand gevluchte S. dwong tot prostitutie

Jacob Jan S. liep in 2000 al tegen de lamp in Nederland voor het onder dwang prostitueren van Braziliaanse vrouwen en mensenhandel, maar zat zijn straf van bijna twee jaar nooit uit. In plaats daarvan verbleef hij jarenlang onder de radar in Thailand, meldden de autoriteiten daar en het Openbaar Ministerie in Nederland.

Bekijk ook: Nederlandse mensensmokkelaar gepakt in Thailand

Afgelopen weekend werd S. gepakt in Pattaya, een populaire badplaats op ongeveer twee uur rijden van hoofdstad Bangkok. Het oord is ook populair bij Nederlanders die emigreren naar Thailand. In eerste instantie werd hij gearresteerd, omdat hij al vijf jaar in het land verbleef zonder een geldig visum.

„Het is nu de vraag of hij het land uit wordt gezet”, zegt een woordvoerster van het Nederlandse OM. Als dat gebeurt, wacht S. nog een straf van 21 maanden. Die kreeg hij na een rechtszaak die ruim tien jaar voortsleepte.

Samen met een aantal andere verdachten stortte S. zich in de jaren 90 in de mensenhandel. Vanuit Brazilië liet hij jonge vrouwen overkomen, waarna ze in de prostitutie gingen werken. De rechtbank concludeert in het eindvonnis dat de vrouwen „soms ooit uit vrije wil” begonnen, maar dat de vrouwen al snel geen kant op konden. S. en zijn kompanen streken met de winst.

Uitbuiting

„Verdachte heeft de illegale status van die prostituees op ernstige wijze uitgebuit en daarvan op laakbare wijze geprofiteerd”, aldus de Hoge Raad in 2010. Ook werd een flinke lading wapens gevonden bij S. thuis. Doordat de advocaten van S. het proces telkens rekten en elke uitspraak aanvochten, duurde het tien jaar voor de celstraf definitief werd opgelegd. S. nam echter de wijk naar Thailand. In 2011 werd een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd.

De Thai legden direct beslag op zijn financiën: een bankrekening van 6 ton en omgerekend bijna 65.000 euro aan contanten. Als hij naar Nederland komt, wacht hem nog 540 dagen cel. „Maar we hebben geen uitleveringsverdrag met Thailand, dus we moeten even afwachten wat ze daar besluiten”, aldus het OM.