Doden door in brand gevlogen trein op station Caïro

Een trein is naar het zich laat aanzien in het Ramses Station bij een onderhoudswerkplaats in botsing gekomen met een deel van de constructie. Die is ingestort en de trein is in brand gevlogen.

De autoriteiten hebben het station dat uit de 19e eeuw dateert, maar in de afgelopen jaren ingrijpend is gemoderniseerd, geheel ontruimd voor de bestrijding van de brand en hulp aan slachtoffers.