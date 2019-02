Cel- en taakstraf voor corruptie rijexamens

Foto ter illustratie Ⓒ Hollandse Hoogte / Richard Brocken

DEN HAAG - Een rijexaminator van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) en drie voormalige rijschoolhouders zijn in hoger beroep veroordeeld voor valsheid in geschrifte en corruptie door omkoping. Volgens het gerechtshof in Den Haag hebben de rijschoolhouders de examinator fors betaald voor het laten slagen van hun leerlingen voor het rijexamen. Dat gebeurde ruim 3,5 jaar, tussen 2011 en 2014.