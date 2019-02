One big Apie family

„Tijdens mijn ochtendronde zag ik in de armen van chimpansee Chura een klein aapje liggen”, vertelt dierverzorger Teun Ent.

Met de komst van de kleine leven er nu tien chimpansees in de dierentuin. „Het is erg leuk om te zien hoe de groep reageert op de nieuwkomer. De jongste spruit krijgt veel aandacht, vooral van de heren”, vertelt de dierverzorger.

Het geslacht van het jong is op dit moment nog niet bekend. „Het kleintje ligt veilig tegen de borst van moeder aan, dus wij hebben nog niet kunnen ontdekken of het een mannetje of vrouwtje is”.

De nieuwe kleine schuilt nu nog veilig in moeders armen. „Langzamerhand zal het jong vaker op de rug van moeder klimmen om op ontdekking uit te gaan en nog een tijdje later hopen wij de eerste stapjes mee te maken.”