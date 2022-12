Britse rechtbank: uitzetting asielzoekers naar Rwanda is legaal

De gedwongen uitzettingen worden door onder meer liefdadigheidsorganisaties, mensenrechtenactivisten en oppositiepartijen als onmenselijk beschreven. Maar volgens de rechtbank is het Rwandaplan in overeenstemming met het Vluchtelingenverdrag en andere wettelijke verplichtingen van de regering.

De Britse regering wil tienduizenden illegale migranten en asielzoekers naar Rwanda sturen en heeft daarover met het Afrikaanse land een deal ter waarde van ruim 140 miljoen euro gesloten. Het plan werd in april aangekondigd, maar is door juridische tegenslagen nog niet van de grond gekomen. De eerste vlucht in juni ging op het laatste moment niet door, nadat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de uitzettingen had verhinderd.

Met het omstreden Rwandaplan wil de regering van premier Rishi Sunak de toegenomen migrantenstroom terugdringen. Dit jaar stak een recordaantal migranten vanuit Frankrijk het Kanaal naar Engeland over. Deze overtocht is levensgevaarlijk en eiste vorige week nog minstens vier levens.