Politie Nashville publiceert video van explosie camper

Vlak voor de explosie is te zien hoe een wandelaar uit beeld verdwijnt. Na de ontploffing is te zien dat rondvliegend puin tot dicht bij de camera is gereikt.

De persoon achter de explosie kwam om het leven. De menselijke resten die gevonden zijn op de plek waar de camper ontplofte, komen overeen met DNA-materiaal dat door onderzoekers meegenomen is uit de woning van de 63-jarige verdachte Anthony Q. Warner. „We zijn tot de conclusie gekomen dat Warner de bommenwerper is. Hij was aanwezig toen de bom afging en kwam toen om”, zei onderzoeker Don Cochran.

De explosie veroorzaakte grote schade aan tientallen gebouwen in het centrum van de stad. Zeker drie mensen raakten gewond.