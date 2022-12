Premium Het beste van De Telegraaf

Georgia gaat opnieuw naar de stembus: ’Zetel belangrijk voor machtsverhouding in Senaat’

Door Jan Postma

Dinsdag is verkiezingsdag, maar veel inwoners van Georgia hebben hun stem al uitgebracht. Ⓒ Getty Images

ATLANTA - De Democraat Raphael Warnock en de Republikein Herschel Walker nog een keer alles uit de kast om de senaatszetel voor de staat Georgia te winnen. De uitslag is belangrijk voor de machtsverhoudingen in Washington, dus geven Democraten en Republikeinen miljoenen uit. De kiezers gaan massaal naar de stembus, maar zijn blij als de campagneterreur voorbij is.