’Ik zie een gefrustreerde generatie twintigers’

Jaarlijks heeft Nederland ruim 50.000 buitenlandse werknemers nodig om de gaten te vullen op de arbeidsmarkt. Ⓒ ANP

Nederland snakt naar arbeidsmigranten. Bedrijfsleven en overheid doen alles om buitenlandse werknemers te lokken voor banen die Nederlanders niet kunnen of willen oppakken. Hoogleraar demografie Jan Latten is bezorgd over de ontwikkelingen. ,,We zijn ingehaald door de feiten.”