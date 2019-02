Geniet er nog even van!

Woensdag werd voor de derde dag op rij de 15 graden grens overschreden. En dat betekent al drie officiële lentedagen achter elkaar.

Het officiële dagrecord voor 27 februari is 16,3 graden in De Bilt in 2003. Over alle KNMI-stations in Nederland is dit record 17,8 graden, gemeten in Eindhoven in 1959.

Beide records worden woensdag verpletterd. Bij volop zon is de maximumtemperatuur 11 graden op de Wadden, 18 graden in de Randstad en 19 graden in het zuiden en oosten. In delen van Brabant en Limburg kan voor het eerst dit jaar de 20 graden worden overschreden.

Normaal is het eind februari circa 7 graden, in het zuidoosten ligt de temperatuur vandaag 13 graden hoger dan normaal. Middagtemperaturen van ruim 20 graden zijn normaal voor de eerste helft van juni.

Carnaval

De komende dagen wordt het beduidend minder zacht. Daardoor zullen de temperaturen voorlopig niet meer in de buurt van recordwaarden uit gaan komen, zo meldt Weerplaza.

Donderdag zakt de temperatuur richting de tien graden en verdwijnt de zon achter de wolken. Dat blijft de rest van de week zo. De kans dat het gaat regenen tijdens het carnavalsweekend is flink groot.