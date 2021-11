Drie ton voor aangespoelde volleybal waar Tom Hanks tegen praatte in film Cast Away

Premium Film

Kristen Stewart als prinses in Spencer: ’Diana spelen heeft me veranderd’

Even is de Amerikaanse actrice Kristen Stewart (31) terug in Londen om te praten over haar rol als prinses Diana in Spencer. „Het voelt raar, omdat deze stad voor mij zo verbonden is geraakt met haar. Bij elke stap die ik hier zet, denk ik: zou Diana hier ook hebben gelopen?”