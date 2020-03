Zeker zes doden door instorten ’quarantainehotel’ in China

Het gebouw was twee jaar oud. Onlangs was het opnieuw ingericht om mensen die het longvirus hebben op te vangen. In het complex verbleven 71 mensen, 58 van hen zaten in isolatie.

Volgens lokale media is de eigenaar van het pand opgeroepen door de politie.

De hulpdiensten hebben meer dan duizend manschappen ingezet. Er zijn in ieder geval 43 mensen gered, 36 werden overgebracht naar het ziekenhuis.