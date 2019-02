Salafismestudie gekraakt

Het proefschrift van onderzoeker Mohammed Nazar Soroush mag niet verder verspreid worden zonder de conclusie van de commissie en er moet ook een rectificatie komen in het wetenschappelijk tijdschrift waarin de conclusies zijn gepubliceerd. Ook de promotoren zijn tekort geschoten in de begeleiding, stelt de commissie. De promotor en de co-promotor krijgen een berisping, wat vrij uitzonderlijk is.

Losse schroeven

Soroush kreeg veel media-aandacht met zijn studie, ook in De Telegraaf. Hij concludeerde dat salafisten de integratie tegenwerken en weinig loyaal zijn aan de Nederlandse samenleving. Hij zette daarmee eerdere wetenschappelijke onderzoeken naar salafisme op losse schroeven. Die stelden dat het niet zo’n vaart liep met een botsing tussen strenge moslims en de rest van de samenleving. „Ik vind salafistische opvattingen onverzoenbaar met de Nederlandse”, stelde Soroush daartegenover.

Soroush bestempelde een aantal moskeeën als salafistisch, zoals de gematigde Imam Malik-moskee in Leiden. Een aantal gebedshuizen protesteerden en zeiden zich niet te herkennen. ’De commissie is van oordeel dat onderzoeker in zijn onderzoek is te kort geschoten waar het de kwalificatie van het merendeel van de genoemde 24 instellingen als salafistisch betreft.’

Onjuistheden

Soroush ging met gelovigen op Korancursus, discussieerde over politiek en ging zelfs met moskeegroepen kamperen in de bossen. Hij rapporteerde dat hij bij tal van gebedsdiensten en andere moskeebijeenkomsten was geweest, maar inmiddels is er twijfel of alle bezoeken wel echt hebben plaatsgevonden. Er is ook sprake van veel feitelijke onjuistheden.

Soroush was een ’buitenpromovendus’, iemand die niet op de universiteit zelf werkt. De commissie ziet daar een risico in. ’Het gaat hierbij om onderzoekers die vaak vanuit een persoonlijke betrokkenheid zich in een bepaald onderwerp verdiepen’ terwijl ze de dagelijkse omgeving missen waarin ze van wetenschappelijke ethiek worden doordrongen.