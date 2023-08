Miljoenen namen en woonadressen zichtbaar door lek Kadaster

Dat bevestigen het Kadaster en de Autoriteit Persoonsgegevens na berichtgeving van RTL Nieuws. Het is niet bekend of er misbruik is gemaakt van het gat in de beveiliging. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft het Kadaster opgedragen om het ’ernstige lek’ per direct te dichten om verder misbruik te voorkomen.

Normaal gesproken hebben bijvoorbeeld vooral notarissen en gerechtsdeurwaarders toegang tot informatie zoals volledige namen en woonadressen, maar door een lek kon iedereen erbij.

De gevoelige informatie is goud waard voor criminelen en andere kwaadwillenden, bijvoorbeeld voor bedreiging, stalking en doxing. Er wordt ook illegaal gehandeld in deze gegevens.

Crisisteam

Vereniging Eigen Huis vindt dat er vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en het Kadaster met spoed een crisisteam moet worden ingesteld om de privacy van huiseigenaren te waarborgen, zo laten zij weten in een reactie. „De afgelopen jaren namen het Kadaster en de politiek nauwelijks maatregelen om de privacy van huiseigenaren beter te beschermen. Zo wordt alleen bij nieuwe woningoverdrachten geen legitimatienummer meer vastgelegd, maar bij de meer dan zes miljoen bestaande adressen zijn deze gegevens nog steeds zichtbaar. Vereniging Eigen Huis dringt er al jaren op aan dat persoonsgegevens alleen mogen worden ingezien door mensen of organisaties die daarbij een ’gerechtvaardigd belang’ hebben. Specifieke beroepsgroepen zoals bijvoorbeeld notarissen die dagelijks met deze gegevens moeten werken en onder streng toezicht staan, kunnen worden uitgezonderd.”