Feyenoordsupporters vol zelfvertrouwen: het wordt huilen in Amsterdam

Op reportage in Rotterdam voor een krant uit de hoofdstad is niet altijd makkelijk. Zeker niet rond dit beladen duel. „Pleurt op met je Amsterdamse krant”, schreeuwt een jonge supporter. ,,Ken je het woordje ’nee’?”, reageert een ober van café ’t Fust op het Stadhuisplein. Hij heeft even geen trek in pottenkijkers uit de hoofdstad.

Maar er zijn genoeg supporters die wel tijd vrijmaken voor een praatje, zoals Jaap Broere. Hij blaakt van het zelfvertrouwen. Al is hij zichtbaar nerveus. ,,Een beetje”, erkent Jaap, ruim zes uur vóór de aftrap. ,,Ze gaan anders spelen daaro bij die neuzen”, zegt Jaap. ,,Maar ik maak mijn eigen niet nerveus. Feyenoord wint wel. Die wint echt wel. Als echte Rotterdammers hebben we vertrouwen in Feyenoord.” Toch niet een beetje twijfel? Jaap: ,,Nou echt niet. Dat vroegen ze drie weken geleden ook al. Nou dat heb je gezien: 6-2.”

Zijn boodschap aan Amsterdam: ,,Nou, succes dan maar. Ik hoop dat ze niet allemaal gaan huilen. Dat deden ze eerder ook al. Hier in Rotterdam hebben we een feesie. Twee keer de Kuip uitverkocht. We gaan naar de finale.”

’Feyenoord kan zich altijd opladen’

Het gevoel bij Jessy Zwanenburg is ook goed. ,,Al is het wel lastig. Ik heb Feyenoord de laatste weken na de klassieker zien spelen: dat was het niet best. Maar Feyenoord kan zich altijd opladen voor een topwedstrijd. In Eindhoven waren we de betere ploeg”, stelt Jessy vast. ,,We spelen thuis, vanavond, moet het goed komen, ik zweer het je. Ik zit er vanavond om de spelers naar de overwinning te schreeuwen. Met Van Persie in de basis. We gaan er een feesie van maken. Daar gaat het mij vooral om.” Zijn voorspelling: 2-0.