Amsterdam-Noord schrikt wakker door explosie bij woning

De ontploffing was bij een flatgalerij aan de Schipmolen waar ook brand uitbrak. De schade aan de woning is aanzienlijk: ,,Alle ruiten lagen eruit’’, aldus een politiewoordvoerder.

Het vuur, dat zich ook verspreidde over de galerij, was volgens buurtbewoners snel onder controle. Dat het zou gaan om een brandbom, zoals om omwonenden vertellen, wil de politie niet bevestigen. Wél dat de explosie met opzet is veroorzaakt: ,,Alles is nu in onderzoek en over de achtergronden kunnen we nog niets zeggen. ’’

Volgens buurtbewoonster Ingrid, die een flat verderop woont, rukte na de enorme klap hulpdiensten massaal uit: ,,Politiemensen begonnen te schreeuwen om de bewoners in de omgeving wakker te maken, kennelijk uit angst dat het vuur zich zou verspreiden. Het was een enorm circus ’’