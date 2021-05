Chinese hardlopers belanden in zwaar weer: 21 doden

In eerste instantie werd gesproken over ten minste zestien doden en vijf vermisten, later werden vier vermisten dood teruggevonden. Aan het begin van zondagmorgen maakten de lokale autoriteiten bekend dat ook de laatste loper was gelokaliseerd en ook die bleek te zijn overleden.

„Extreem weer trof het gebied tijdens de race” die werd gehouden in een natuurgebied in de buurt van de stad Baiyin in de noordwestelijke provincie Gansu, schrijft Xinhua. Er werd een reddingsoperatie in gang gezet en het loopevenement werd stopgezet. Ongeveer zevenhonderd reddingswerkers zochten urenlang naar de vermisten.

Rond 03.00 uur ’s nachts (lokale tijd) zouden 151 deelnemers in veiligheid zijn, uiteindelijk zijn acht van hen met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Het natuurgebied bevindt zich in de provincie Gansu, een van de armste regio’s van China, die grenst aan de provincie Xinjiang en Mongolië. Deze provincie is in het verleden vele malen getroffen door dodelijke aardbevingen, overstromingen en aardverschuivingen.